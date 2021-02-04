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Çatıdan düşen yaşlı adam öldü

04.02.2021 21:29 | Son Güncelleme:
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Çatıdan düşen yaşlı adam öldü

Muğla’nın Datça ilçesinde evinin yanındaki ağacın dalını budamak için çatıya çıkan ve dengesini kaybedip yere düşen kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, emekli öğretim görevlisi Yusuf Zafer Kanıpek (65), İskele Mahallesi Özbel Mevkisi’nde evinin yanındaki ağacın dalını budamak için çatıya çıktı.

Muğla’nın Datça ilçesinde evinin yanındaki ağacın dalını budamak için çatıya çıkan ve dengesini kaybedip yere düşen kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, emekli öğretim görevlisi Yusuf Zafer Kanıpek (65), İskele Mahallesi Özbel Mevkisi’nde evinin yanındaki ağacın dalını budamak için çatıya çıktı. Yaşlı adam bir anda dengesini kaybederek çatıdan yere düştü. Yaşlı adamın yere düşmesi üzerine hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri Kanıpek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Kanıpek’in cenazesi, otopsi için Datça Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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