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Çatırdama sesleri nedeniyle boşaltılan binada yangın çıktığı anlaşıldı

16.01.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'deki binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Esenler'de bir binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Nene Hatun Mahallesi 142 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmandan çatırdama sesleri gelmesi üzerine bina sakinleri dairelerini boşalttı.

Polis ekipleri, önlem alıp vatandaşların bina çevresine girişini engelledi.

Yapılan incelemelerde çatırdama seslerinin muhtemel bir çökmeden değil, binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangından kaynaklandığı belirlendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

- "Sanki yıkılıyor gibi bir ses geliyordu"

Binanın giriş katında oturan İbrahim Aydoğdu, binada çatırdama sesleri geldiğini belirterek, "Sanki yıkılıyor gibi bir ses geliyordu içeriden. En alt katta kömürlük var, o kısımda yangın çıkmış. Hemen itfaiyeye haber verdik" dedi.

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