Çatışma arasında kalan liselinin öldürüldüğü yerde keşif yapılacak

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de 2017 yılında iki grubun silahlı çatışmasının arasında kalan 16 yaşındaki lise öğrencisi Emircan Açıkgöz'ün hayatını kaybetmesine ilişkin 6 sanığın "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldığı, 17 sanığın ise beraat ettiği davanın İstinaf'ta görülen duruşmasında, olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi.

İstanbul 1. Bölge Adliye Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Emrah ve Şahin Demirok, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Maktul Emircan Açıkgöz’ün ailesi ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan Feyyaz Eren savunmasında, saldırıya uğradıklarını, olayın mağduru olduklarını öne sürerek "Maktulün öldüğü yer bizim saldırıya uğradığımız yerden farklıdır. Olay yerinde keşif yaparsanız suçu kimin işlediği anlaşılır." dedi.

Diğer sanık Şahin Demirok da maktulü öldürenin karşı taraf olduğunu, kendilerinin olayın mağduru olduğunu ve saldırıya uğradıklarını iddia ederek karşı tarafın yanıltıcı beyanlarına dayalı olarak mahkum edildiğini söyledi.

Diğer sanıklar da suçu işlemediklerini belirtti.

Söz verilen Emircan Açıkgöz'ün babası müşteki Hacı Açıkgöz, olay günü oğlu hastaneye kaldırıldığında Berat Kızılkaya'nın kendilerine Vanlıların ateş ettiğini söylediğini ifade ederek "Kim olduklarını sorduğumda Emrah Demirok, Şahin Demirok ve Akın Demirok'un ateş ettiğini söyledi. Çapraz ateşte kaldıklarını belirtti. Bu söylediklerini olay günü hastane bahçesinde ben, eşim ve daha bir arkadaşımın önünde söyledi. Mahkemede bize söylediklerini anlatmadı. Bizimle tamamen iletişimi kesti. Ben bu beyanların mahkememizce hüküm verilirken göz önünde tutulmasını istiyorum. Ayrıca olay yerinde keşif yapılmasını talep ediyorum. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Anne Emine Açıkgöz de sanıklara daha çok ceza verilmesini talep ederek olaya katılan tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet savcısı sanıklar Akın Demirok, Cenap Alakuş, Emrah Bal, Emrah Demirok, Feyyaz Eren ve Şahin Demirok'un tutukluluk hallerinin devamını, olay yerinde suç niteliğinin belirlenmesi açısından keşif yapılmasına karar verilmesini istedi.

Mahkemede tutuklu 6 sanığın bu hallerinin devamına karar vererek, olay mahallinde olay yeri analizi konusunda 3 bilirkişiyle 17 Haziran'da keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de 15 Aralık 2017'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın arasında kalan maktul Emircan Açıkgöz'ün, kullandığı araca isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği anlatılmıştı.

Olayda maktule ve araca isabet eden kurşun sayısına bakıldığında, sanıkların araç içerisindekileri öldürme kastıyla ateş ettiği belirtilen iddianamede, eylemi gerçekleştirenin tespit edilemediği, Açıkgöz'ün ölümüne iki grubun beraber yol açtığı kaydedilmişti.

İddianamede, 23 sanık hakkında, bir kişiyi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, iki kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Cenap Alakuş, Emrah Demirok, Feyyaz Eren, Şahin Demirok, Akın Demirok ve Emrah Bal'ın "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

Mahkeme heyeti diğer 17 sanığın ise tüm suçlardan beraatine hükmetmişti.

Davanın tarafları, mahkemenin kararına itiraz ederek, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine başvurmuştu.

