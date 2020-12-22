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Çatören barajı çevresinde başka bir sorun da çevre kirliliği

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.12.2020 13:33 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde kuraklıkla gündeme gelen Çatören barajının çevresinde başka bir sorun da çevre kirliliği olarak yaşanıyor.Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka mahallesinde bulunan Çatören Barajı, geçmişten beri tarımsal sulamada verdiği katkının yanında yakınından geçen yol içinse adeta bir mola noktası.

Geçtiğimiz günlerde kuraklıkla gündeme gelen Çatören barajının çevresinde başka bir sorun da çevre kirliliği olarak yaşanıyor.
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka mahallesinde bulunan Çatören Barajı, geçmişten beri tarımsal sulamada verdiği katkının yanında yakınından geçen yol içinse adeta bir mola noktası. Barajın manzarasına hakim bir tepe olan yol kenarı, bölgeden geçen insanların sıkça yolculuğa ara verip soluklanması hasebiyle oldukça uğrak bir yer özelliği taşıyor. Lakin mahalleliler, insanların çöplerini bilinçsizce ortalığa bırakmasının manzaranın cazibesinin düşürdüğü kanısında.

“Utanç duyuyorum”
Kırka Mahalle Muhtarı Faik Karaca, kirlilikle alakalı durumdan utanç duyduğunu söylerken, insanları daha bilinçli olmaya davet etti. Karaca; “Bu durumdan utanç duyuyorum, insanlar bu güzel manzaranın tadını çıkartırken neden bir poşete artıklarını toplamazlar anlamam. Manzara güzel diye illa kirletmek mi gerekiyor? Bu güzellikler hepimizin, herkesi bilinçli olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

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