YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Çat’ta lavanta üretimi için protokol imzalandı

Çat’ta lavanta üretimi için protokol imzalandı

17.01.2021 12:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’un Çat ilçesinde, tıbbi ve aromatik bir bitki olan lavanta üretilecek.

Erzurum’un Çat ilçesinde, tıbbi ve aromatik bir bitki olan lavanta üretilecek. DAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin 2020 yılı Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Çat Belediyesi tarafından hazırlanan proje DAP BKİ tarafından desteklenecek. Proje ile Çat ilçesinde kıraç ve tarıma elverişli olmayan toprakların lavanta bahçesine dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.
Çat ilçesinde, havza bazlı üretimle, tıbbi ve aromatik bitki olan lavanta yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen protokolü, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Çat Kaymakamı Mustafa Karali ile Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar imzaladı. Protokol imza töreninde konuşan, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, kozmetik ve parfüm sektöründe yaygın olarak kullanılan ve büyük getirisi olan lavanta üretim projesinin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
Çat Kaymakamı Mustafa Karali ise, “Lavanta ilçemizde çok bilinmeyen bir tür. Belli bir zaman sonra bunun ekonomik bir getirisi olacak. Farkındalık oluşturacak bu projeye desteklerinden dolayı DAP İdaremize teşekkür ediyorum” dedi.
Lavanta üretimini Çat ilçesinde yaygınlaştırmak için proje hazırladıklarını ifade eden Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, kıraç arazi de bile yetişen lavanta bitkisi üretmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi. Başkan Yaşar, “Uzun süreden beri bu konuda araştırmalar yaptık ve yeni şeyler yapılmasının uğraşısı içerisindeydik. Projemize, DAP İdaresi’nden de destek sağladık. İnşallah hasadını da birlikte yapacağız. Geçim kaynağı olacak ve ilçemize değer katacak projeden dolayı mutluyum” dedi.
Sermaye transferine ilişkin protokolle, bina yapımı ve çapa, dikim ile biçim makinaları desteği DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından sağlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdıHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/

Erzurum Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
05:59
Sabah
07:27
Öğle
12:30
İkindi
15:01
Akşam
17:23
Yatsı
18:46

Erzurum Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Pelin Eczanesi
Palandoken
Süheda Eczanesi
Yakutiye
Yeni Nenehatun Eczanesi
Yakutiye
Ilıca Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
İbni Sina Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Şifa Eczanesi
Hinis
Yaşam Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Doğum sancısı başlayan kadın için seferber oldular

Doğum sancısı başlayan kadın için seferber oldular

Aydemir 2021 Erzurum yatırım programını paylaştı

Aydemir 2021 Erzurum yatırım programını paylaştı

Erzurum’da 2020’de 9 bin 937 konut satıldı

Erzurum’da 2020’de 9 bin 937 konut satıldı

Hakan hocadan ‘İkindi Temrinleri’

Hakan hocadan ‘İkindi Temrinleri’

Çelebi: ‘Tıp fakültemiz yatırım programına alındı’

Çelebi: ‘Tıp fakültemiz yatırım programına alındı’

Erzurum'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yarın hizmete girecek

Erzurum'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yarın hizmete girecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.