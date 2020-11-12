YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Çavdarhisar, ’Geleceğe nefes’ için fidan dikti

Çavdarhisar, ’Geleceğe nefes’ için fidan dikti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 12.11.2020 09:58 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ’Geleceğe nefes’ projesi kapsamında Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde fidanlar toprakla buluştu.Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ’Geleceğe nefes’ projesinin Çavdarhisar İlçesinde yapılan fidan dikim programına Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, Belediye Başkanı Halil Başer, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.Kaymakam Yazıcı, yaptığı açıklamada, ’’Daha yeşil bir Çavdarhisar, daha yeşil Kütahya ve daha yeşil bir Türkiye için fidanları toprakla buluşturduk.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ’Geleceğe nefes’ projesi kapsamında Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde fidanlar toprakla buluştu.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ’Geleceğe nefes’ projesinin Çavdarhisar İlçesinde yapılan fidan dikim programına Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, Belediye Başkanı Halil Başer, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Yazıcı, yaptığı açıklamada, ’’Daha yeşil bir Çavdarhisar, daha yeşil Kütahya ve daha yeşil bir Türkiye için fidanları toprakla buluşturduk. Güzel bir Türkiye’de yaşamamız için birçok şey yapıyoruz. Hep birlikte geleceğe nefes vermek istiyoruz’’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 12 Kasım Perşembe

İmsak
06:08
Sabah
07:34
Öğle
12:49
İkindi
15:31
Akşam
17:55
Yatsı
19:15

Kütahya Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Perşembe

Erhan Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Saniye Eczanesi
Gediz
Sayar Eczanesi
Simav
Nergis Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.