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Çavdarhisar sokakları renkleniyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.07.2020 09:22 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçe merkezinde belediye tarafından yapılan kilitli parke taşı ve peyzaj çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "İlçe merkezimizde yaptığımız kilitli parke taşı çalışmalarını kısa sürede bitirilerek halkımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçe merkezinde belediye tarafından yapılan kilitli parke taşı ve peyzaj çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "İlçe merkezimizde yaptığımız kilitli parke taşı çalışmalarını kısa sürede bitirilerek halkımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Amacımız altyapısı ve üst yapısı ile geleceğe hazır bir Çavdarhisar ilçesi inşa etmektir. Bu doğrultuda ekip arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Hisarcık ilçesi Kutlubeyler köyünden olan Müteahhit Ümit Daşdemir ve ustalarımız taşlarla adeta resim yapıyorlar. Bu ilçemize güzel bir görünüm kazandırıyor. İlçemiz ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun inşallah. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Özellikle belediyelere yaptıkları yol ve kaldırım kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yanında özel şahıslara da döşeme işi yaptıklarını söyleyen müteahhit Ümit Daşdemir "İşverenin istediği şekilde her türlü açık yada kapalı alanlarda dekoratif renk ve desenleriyle parke taşı döşemesi yapıyoruz. Kutlubeyler köyümüzde gençlerinin tamamına yakını geçimini Türkiye’nin hemen her ilinde kilitli parke taşı döşeme işinde çalışarak sağlıyor" dedi.

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