YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Çavdarhisar’da 4 bin kilogram ’’Macar Fiği tohumu’’ dağıtıldı

Çavdarhisar’da 4 bin kilogram ’’Macar Fiği tohumu’’ dağıtıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.11.2020 09:48 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde 51 çiftçiye İl Özel İdare kaynaklı 4 bin kilogram Macar Fiğ tohumu dağıtıldı.Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Üreticilerimize, bütçesi Bakanlığımız ve İl Özel İdaresi tarafından karşılanan ve İl Müdürlüğümüz tarafından gönderilen 4 bin kilogram Macar Fiği Tohumu dağıtımını gerçekleştirdik.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde 51 çiftçiye İl Özel İdare kaynaklı 4 bin kilogram Macar Fiğ tohumu dağıtıldı.
Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Üreticilerimize, bütçesi Bakanlığımız ve İl Özel İdaresi tarafından karşılanan ve İl Müdürlüğümüz tarafından gönderilen 4 bin kilogram Macar Fiği Tohumu dağıtımını gerçekleştirdik. Afşar, Yeşildere ve Barağı köylerimizden 51 adet çiftçimize, personelimiz tarafından dağıtımı gerçekleştirilen tohumlarımızın hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler’’ ifadeleri kullanıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:28
Öğle
12:49
İkindi
15:34
Akşam
18:00
Yatsı
19:19

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Altıparmak Eczanesi
Merkez
Menekşe Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Gülten Eczanesi
Simav
Zemzem Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Borlu Çimentoda Geri Sayım Başladı
Borlu Çimentoda Geri Sayım Başladı
Kütahya’da Açılışı Yapılan Kermeste Birçok Ürün Satışa Sunuldu
Kütahya’da Açılışı Yapılan Kermeste Birçok Ürün Satışa Sunuldu
Gediz Belediyesi'nin Düzenlediği Safahat Okuma Ve Anlama Yarışması Ön Elemesi Yapıldı
Gediz Belediyesi'nin Düzenlediği Safahat Okuma Ve Anlama Yarışması Ön Elemesi Yapıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.