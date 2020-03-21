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Çavdarhisar’da Korana virüs seferberliği

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.03.2020 10:22 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Korana virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüs tehdidine karşı Çavdarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, halkın yoğunlukta olduğu alanlar ve toplu yaşam alanlarının dezenfektasyon işlemleri için ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Korana virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.
Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüs tehdidine karşı Çavdarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, halkın yoğunlukta olduğu alanlar ve toplu yaşam alanlarının dezenfektasyon işlemleri için ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir. Halkımızın sağlığı için belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yaşlılarımızın evden çıkmaması ve devletimizin belirttiği kurallara uyulması halkımızdan ricamızdır’’ ifadelerini kullandı.

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