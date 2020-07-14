Çavdarhisar’da korona virüs denetimleri

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde kahvehane ve çay bahçeleri Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında denetlendi.

Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, Belediye Başkanı Halil Başer, ilçe kolluk kuvvetleri, sağlık personeli ve zabıta ekipleri, ilçede faaliyetlerine devam eden kahvehane ve çay bahçelerinde Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirdiler. Denetimlerde ilçe esnafına (Covid-19) ile mücadelede yapılması gerekenler, maske takmanın önemi ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi hususunda bilgilendirme yapıldığı açıklandı.

