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Çavdarhisar’da okul servislerine denetim

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.10.2020 12:14 | Son Güncelleme

Çavdarhisar Emniyet Amirliğine bağlı yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla okul servis araçlarında denetleme yaptı.Ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.Ayrıca ekipler, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrenci sayısını, öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol etti.Denetimlerde, kurallara uymayan veya evrakında eksiklik bulunan sürücülere ceza kesildi.

Çavdarhisar Emniyet Amirliğine bağlı yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla okul servis araçlarında denetleme yaptı.
Ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.
Ayrıca ekipler, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrenci sayısını, öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol etti.
Denetimlerde, kurallara uymayan veya evrakında eksiklik bulunan sürücülere ceza kesildi.

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