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Çavdarhisar’da sıkı denetim

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.08.2020 11:29 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar İlçe Kaymakamı Miraç Abulut, Belediye Başkanı Halil Başer ve kolluk kuvvetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildiği bildirildi.Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, yaptığı açıklamada, ’’Mart ayından bu yana ülkemizi etkisi altına almış olan Koronavirüs pandemi sürecinde bütün ülke sathında olduğu gibi ilçemizde de denetimlerimizi gerçekleştirmiştik.

Kütahya’nın Çavdarhisar İlçe Kaymakamı Miraç Abulut, Belediye Başkanı Halil Başer ve kolluk kuvvetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildiği bildirildi.
Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, yaptığı açıklamada, ’’Mart ayından bu yana ülkemizi etkisi altına almış olan Koronavirüs pandemi sürecinde bütün ülke sathında olduğu gibi ilçemizde de denetimlerimizi gerçekleştirmiştik. Gelinen bu süreç içerisinde İçişleri Bakanımızın talimatı ile korona virüse karşı oluşabilecek rehaveti engellemek, vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin almış olduğumuz tedbirlere dikkatli bir şekilde riayet etmelerini sağlamak ve bilinçlerini artırmak maksadıyla en kapsamlı üçüncü denetimimizi gerçekleştirdik. Bu kapsamda ilçemizde yer alan lokantalar, restoranlar, pazar yeri, kahvehane, kıraathane, dernek ve lokaller, cafeler, pastaneler, marketler, ulaşım araçları ve koronavirüse davet çıkarabilecek sosyal ortamların denetimini en yüksek hassasiyetle yerine getirdik.
’’İlçemizde kurulan pazar yeri de denetlendi’’
İlçede sosyal hayatta önemli yer tutan ve çarşamba günleri kurulan halk pazarınında denetlendiğini belirten Kaymakam Akbulut, ’’Pazar yerimizin ana girişlerini araç girişlerine kapatarak, vatandaşlarımızın sosyal mesafe alanlarının daraltılmasının önüne geçilmeye çalışıldı. Pazara gelen vatandaşlarımıza ve esnafımıza salgın konusunda uymaları gereken; maske, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatıldı. Görevlendirilen kolluk personeli, öğretmenlerimiz, din görevlilerimiz ve zabıta kuvvetlerimizle; pazar esnafı ve vatandaşlarımızın kurallara uyup uyulmadığının denetimi, kalabalık oluşturabilecek ve pazar alanı içerisinde bulunan kafe, lokal ve kıraathanelerin sürekli denetimi, saat 12:00’den sonra 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın pazar yerine girmelerinin yasaklanması üzerine denetimler icra edildi’’ ifadelerini kullandı.

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