YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Çavdarhisar’da zeka oyunları kursu

Çavdarhisar’da zeka oyunları kursu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 12.11.2020 10:01 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde 100.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde 100. Yıl İlkokulu öğrencilerine yönelik zeka oyunları kursu açıldı.
Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Kurumumuz tarafından ilçemiz 100. Yıl İlkokulu öğrencilerine yönelik açılan zeka oyunları kursumuz cumartesi günleri saat 10.30’ da başlıyor ve pandemi şartları düşünülerek gerekli tedbirler alınarak eğitim verilmektedir. Öğrenciler 6’lı iki gruba bölünerek sınıflardan biri bireysel oyunlar, diğeri ise ikişerli oyunlardan oluşmaktadır. Öğrencilerimiz bir oyunu tamamladıktan sonra muhakkak el dezenfektanı veya kolonya kullanarak diğer oyuna başlatılmaktadır. Maskesiz ve kayıtsız öğrenciler kursa alınmamaktadır. Kursumuzda 10’ar dakikalık teneffüsler olup öğrenciler 4’erli gruplar halinde teneffüse çıkmaktadır’’ ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar! Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar!
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı

Kütahya Namaz Vakitleri 12 Kasım Perşembe

İmsak
06:08
Sabah
07:34
Öğle
12:49
İkindi
15:31
Akşam
17:55
Yatsı
19:15

Kütahya Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Perşembe

Erhan Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Saniye Eczanesi
Gediz
Sayar Eczanesi
Simav
Nergis Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.