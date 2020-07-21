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Cavit Yurttaş Cami açılışa hazır

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.07.2020 11:49 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesinde Belediye ve hayırsever işbirliği ile yapılan Cavit Yurttaş Cami’nin son halini yerinde inceleyerek, caminin açılışa hazır olduğunu söyledi.
"Kayseri’nin neresine baksanız bir hayırseverimizin ismini görürsünüz” diyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Marka şehir Kayseri hayırseverler şehri olarak da anılmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak biz de özellikle eğitim, sağlık ve ibadet merkezleri alanında yaptığımız yatırımlar ile hayırsever belediyeyiz. Sait Amca’ya bu güzel hayrı için teşekkür ederiz. Belediye olarak asıl görevlerimiz haricinde okul, sağlık ocağı, parklar ve kültür merkezleri yapımının yanında ibadethaneler de yapıyoruz. Çalışmalarımızdaki en büyük desteği hayırseverlerimizden alıyoruz. Kayseri’miz hayırsever şehri. Belediye olarak caminin kaba inşaatını, peyzajını, çevre düzenlemesini, ağaçlandırmasını, sert zemin çalışmasını belediyemiz yaparak camiyi kısa sürede tamamladık. En kısa sürede açılışını yapacağız. Rabbim hayır sahiplerinin sayısını artırsın, herkese hayırlı ibadetler yapmayı nasip etsin” diye konuştu.
Ayrıca bölgede yapılan alt yapı ve üst yapı çalışmalarından da bahseden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Kısa zaman önce burada bulunan Şehit Furkan Doğan Yurdu ve Cavit Yurttaş Cami çevresinde geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirmiştik. Hulusi Akar Bulvarı’nı Erciyes Üniversitesi yoluna bağlayan Gazanfer Bilge Caddesi’nde asfaltlama ve parke çalışması yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” dedi.

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