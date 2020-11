Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

Tüm katılımcı ülke temsilcilerine teşekkür eden Çavuşoğlu, İzmir'deki deprem, Fransa ve Viyana'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için de taziyelerini iletti. Çavuşoğlu, yıllardır terör belasıyla mücadele eden bir ülke olarak terörün her türlüsüne karşı dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

1998-1999 ile 2009-2010 dönemlerinin ardından Türkiye'nin 1 Temmuz itibarıyla üçüncü kez üstlendiği dönem başkanlığının sloganı, bölgenin birliği, ortak coğrafya ve geçmişi ile iyi komşuluk ilişkilerini öne çıkartacak şekilde "Neighbours SEE Together (Komşular Birlikte Görür)" olarak belirlendi. SEE, aynı zamanda Güney Doğu Avrupa'nın İngilizce kısaltması olduğu için slogan bir kelime oyunu da içeriyor.

Türkiye, GDAÜ'nün dönem başkanı ve bölgenin en önemli ülkelerinden biri olarak önceliklerini, karşı karşıya bulunulan ortak sınamalarla ortak mücadeleyi hedefleyen bir anlayışla belirledi. Bu çerçevede, Türkiye, diğer birçok alanda olduğu gibi, Kovid-19 sonrası dönemde sağlık alanında iş birliği, beyin göçü, gençlik, kültür ve turizm, altyapı, ticaretin artırılması, güvenlik ve göç yönetimi alanlarında da bölgeye öncülük etmeyi amaçlıyor.

Türkiye'nin dönem başkanlığını devredeceği Haziran 2021'deki GDAÜ Zirvesi'ne kadar olan süreçte, çok sayıda üst düzey etkinliğin yanı sıra 40'ın üzerinde proje, toplantı ve çalıştayın da Türk bakanlık ve kurumlarınca düzenlenmesi planlanıyor.