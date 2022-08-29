Çavuşoğlu'ndan, Slovenya'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya’da düzenlenen 17. Bled Stratejik Forumu kapsamında Karadağ, İspanya, Kosova, Slovenya ve Polonya dışişleri bakanlarıyla görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda 17. Bled Stratejik Forumu kapsamında bulunduğu Slovenya’da, Karadağ Dışişleri Bakanı Ranko Krivokapiç, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurdu.

Krivokapiç ile görüşmesine ilişkin "İkili ilişkilerimizi ve Ukrayna’daki gelişmeleri ele aldık." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, Bueno ile de Ukrayna ve Libya’daki gelişmelerle NATO’nun genişlemesini değerlendirdiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşı Gervalla-Schwarz’a Türkiye’nin Kosova-Sırbistan sınır geçişlerine dair varılan uzlaşıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdiklerini belirtirken, Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon ile görüşmesine yönelik de "Diplomatik ilişkilerimizin 30. yıl dönümünde Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile başta Bosna Hersek olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık." ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu ayrıca Polonya Dışişleri Bakanı Rau ile ikili ilişkileri ve Ukrayna’daki durumu ele aldıklarını ifade etti.

