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Çay evi sahibi uyuşturucu haplarla yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 25.08.2020 17:43 | Son Güncelleme

Samsun’da bir çay evine baskın düzenleyen polis, iş yeri sahibini uyuşturucu hapla yakaladı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde bulunan bir çay evinde meydana geldi.

Çay evi sahibi uyuşturucu haplarla yakalandı

Samsun’da bir çay evine baskın düzenleyen polis, iş yeri sahibini uyuşturucu hapla yakaladı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde bulunan bir çay evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis, "uyuşturucu ticareti yaptığı" bilgisini aldığı M.Y.’nin (37) iş yerine ve evine baskın düzenledi. Şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramada 187 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu özelikli hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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