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Çay evinde para bulamayan hırsızlar çikolata ve gazoz çaldı

04.01.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde girdikleri çay evinde çalacak para bulamayan hırsız ya da hırsızlar, çikolata ve gazoz alarak kaçtı.

Olay, gece saatlerinde İstiklal Mahallesi Pazaryeri Caddesi’nde bulunan Gazipaşa Fuar Alanı’ndaki çay evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen hırsız ya da hırsızlar, pazaryeri içindeki Fahrettin Boz’a ait çay evini gözlerine kestirdi. Kapıyı zorlayarak içeri giren şahıs ya şahıslar, çay evinde para ve değerli eşya aradı. İçeride çalacak para bulamayan hırsızlar, iş yerinden çikolata ve gazoz çaldı. Sabah iş yerine geldiğinde kapının açık olduğunu gören iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kapıda ve iş yerinde parmak izi çalışması yapan polis, iş yerine giren hırsız ya da hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerine 2 yıl önce de hırsız girdiği ve iş yeri sahibinin kumbarada biriktirdiği yaklaşık 10 bin liranın çalındığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya cinayet polis

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Sabah
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Öğle
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