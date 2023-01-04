Çay evinde para bulamayan hırsızlar çikolata ve gazoz çaldı

Olay, gece saatlerinde İstiklal Mahallesi Pazaryeri Caddesi’nde bulunan Gazipaşa Fuar Alanı’ndaki çay evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen hırsız ya da hırsızlar, pazaryeri içindeki Fahrettin Boz’a ait çay evini gözlerine kestirdi. Kapıyı zorlayarak içeri giren şahıs ya şahıslar, çay evinde para ve değerli eşya aradı. İçeride çalacak para bulamayan hırsızlar, iş yerinden çikolata ve gazoz çaldı. Sabah iş yerine geldiğinde kapının açık olduğunu gören iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kapıda ve iş yerinde parmak izi çalışması yapan polis, iş yerine giren hırsız ya da hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerine 2 yıl önce de hırsız girdiği ve iş yeri sahibinin kumbarada biriktirdiği yaklaşık 10 bin liranın çalındığı öğrenildi.

