Çay hırsızları yakalandı

Malatya’da marketlerden çay hırsızlığı yapan iki zanlı, 32 saatlik kamera görüntüsü izlenmesi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Bostanbaşı ve Yakınca mahallelerindeki 5 marketten çaylar çalındı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri tarafından 32 saatlik kamera görüntüsü izlendi. Görüntülerin izlenmesi sonucu şahısların O. T. ve İ. Ö. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 zanlı adli makamlara sevk edilecek.

Ayrıca şahıslardan elde edilen 6 paket çay ve 1 adet alkollü içecek müştekilerine teslim edildi.



