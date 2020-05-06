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Çay ocağı esnafına maske desteği

UŞAK HABERLERİ  | 06.05.2020 12:31 | Son Güncelleme

Uşak Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Börekçi tarafından korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yalnızca çay servisi yapan çay ocakları esnafına, ücretsiz maske dağıtıldı.Uşak Kahveciler Esnaf Odası çalışma faaliyetleri kapsamında esnafa destek vermeye devam ediyor.

Uşak Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Börekçi tarafından korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yalnızca çay servisi yapan çay ocakları esnafına, ücretsiz maske dağıtıldı.
Uşak Kahveciler Esnaf Odası çalışma faaliyetleri kapsamında esnafa destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda faaliyetlerini sürdüren çay ocağı esnaflarına maske dağıtan Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı Erkan Börekçi, salgının önüne geçilmesinde korona virüs tedbirlerine uyulmasının önemine dikkat çekti. Kent merkezinde bulunan işletmelere tek tek giderek maske dağıtan Börekçi, tedbirlerin en üst seviye tutulması gerektiğini ve bu süreçte en büyük ihtiyacın maske olduğunu söyledi.

“Esnafımızın ihtiyaçları için seferber olacağız”
Ülke olarak zor zamanlardan geçildiğini belirten Börekçi, "Ekonomik anlamda kahveci esnafımız zor bir süreçten geçiyor. Biz de bu zor günleri olabildiğince sorunsuz atlatmak için birlik olacağız ve esnafımızın ihtiyaçları için seferber olacağız. Öte yandan bugün çalışmalarını sürdüren çay ocaklarını tek tek gezdik ve en temel ihtiyaç haline gelen maskeleri esnafımıza dağıttık” diye konuştu.
Maske dağıtımının düzenli şekilde devam edileceği belirtilirken kapalı olan kıraathane ve kafeterya üyelerinin de maskelerinin oda başkanlığında verileceği söylendi.

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Merkez
Filiz Eczanesi
Merkez
Yağız Eczanesi
Merkez
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