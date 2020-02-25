YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Çaycuma Müftülüğünün aylık toplantısı gerçekleşti

Çaycuma Müftülüğünün aylık toplantısı gerçekleşti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 25.02.2020 18:13 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğünün Şubat ayı toplantısı bugün Şehit Ömer Halisdemir Kur’an Kursu Toplantı Salonu’nda yapıldı.Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantı Şef Hayrettin Çakır ve Şube Müdürü Erdal Oruçoğlu’nun gündeme dair konuları personele duyurması ile devam etti.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğünün Şubat ayı toplantısı bugün Şehit Ömer Halisdemir Kur’an Kursu Toplantı Salonu’nda yapıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantı Şef Hayrettin Çakır ve Şube Müdürü Erdal Oruçoğlu’nun gündeme dair konuları personele duyurması ile devam etti. Toplantıda 250 Bin Şehidimize 250 Bin Hatmi Şerif, Ortaokullar Arası Resim ve Kompozisyon Yarışması, 2020 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları gibi konular değerlendirildi.
Şubat ayı İlmihal konusu olan, “Haramlar ve Helaller” konusunda Seka-Site Camii İmam-Hatibi Ferat Akyüz tarafından kısa bir sunum yapıldı. Daha sonra Türk Diyanet-Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal tarafından sendikal faaliyetler konusunda personel bilgilendirildi.
İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş’ de toplantıda göreve bağlılık, görevde verimlilik konusunda personelin gereken hassasiyeti göstermesini istedi. Emekliye ayrılan personelimiz Mustafa Erkeç’e İlçe Müftümüz Ayhan Ermiş tarafından plaket takdimi ile toplantı sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Evinde kenevirle yakalandı

Evinde kenevirle yakalandı

Büyükşehir bir telefon uzağınızda

Büyükşehir bir telefon uzağınızda

Milletvekili Dülger’in Regaip Kandili mesajı

Milletvekili Dülger’in Regaip Kandili mesajı

Kendi enerjisini kendisi üretiyor

Kendi enerjisini kendisi üretiyor

35 yıldır ihmal edilen kanal temizleniyor

35 yıldır ihmal edilen kanal temizleniyor

Zonguldak Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
06:03
Sabah
07:28
Öğle
13:11
İkindi
16:13
Akşam
18:44
Yatsı
20:04

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Canan Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yazıcıoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Kamyon İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Kamyon İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Denizin Sahile Attığı Ağaç Atıkları

Denizin Sahile Attığı Ağaç Atıkları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.