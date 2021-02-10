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Çaycuma, Türkiye finaline kaldı

10.02.2021 20:05 | Son Güncelleme:
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Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen 2020-2021 ’Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası’ süreci 15 Ekim 2020 tarihinde kayıtların alınmasıyla başladı.Türkiye çapında 4’ ncü sınıflar düzeyinde yarışmaya katılım sağlayan İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu öğrencileri 28 Kasım Cumartesi günü internet üzerinden yapılan İl Finallerinde bireysel olarak yarışmış ve ilk 3 sırayı alan 3 öğrenci okul takımını oluşturmuş, toplam puanda da 4’ ncü olarak Bölge Finallerine katılmaya hak kazanmıştır.23 Ocak 2021 Cumartesi günü ise İnternet üzerinden yapılan Bölge Finalleri sınavında İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu 4’ncü sınıf öğrencileri Nehir Asya Güney, Bera Yüzlü ve Selim İnam’dan oluşan okul takımı takım olarak yarışmış ve kendilerine sorulan 10 sorudan 8’ini doğru cevaplayarak büyük bir başarı elde etmiş, İlde ikinci, Karadeniz Bölgesinde dördüncü, Türkiye genelinde otuz ikinci sırayı alarak ’Türkiye Şampiyonası Finalleri’ne katılmaya hak kazandı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Ismail Baş, "Büyük başarıda emeği geçen başta öğrencilerimiz olmak üzere Nehir Asya Güney, Bera Yüzlü ve Selim İnam’ı, takım sorumlusu rehber öğretmen Selçuk Arslan’ı, sınıf öğretmenleri Nimet Taşatar ve Zeynep Akar’ı, öğrencilerimizi sınava hazırlayan İmam Hatip Ortaokulu matematik öğretmeni Utku Yüzlü’yü, öğrencilerimizin ailelerini, müdür yardımcısı Şaban Aydın’ı ve okul müdürü Ersoy Salman’ı tebrik eder 20 Mart 2021 Cumartesi günü yapılacak olan Türkiye Finalleri Sınavında öğrencilerimize üstün başarılar dileriz " dedi.

Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen 2020-2021 ’Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası’ süreci 15 Ekim 2020 tarihinde kayıtların alınmasıyla başladı.
Türkiye çapında 4’ ncü sınıflar düzeyinde yarışmaya katılım sağlayan İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu öğrencileri 28 Kasım Cumartesi günü internet üzerinden yapılan İl Finallerinde bireysel olarak yarışmış ve ilk 3 sırayı alan 3 öğrenci okul takımını oluşturmuş, toplam puanda da 4’ ncü olarak Bölge Finallerine katılmaya hak kazanmıştır.
23 Ocak 2021 Cumartesi günü ise İnternet üzerinden yapılan Bölge Finalleri sınavında İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu 4’ncü sınıf öğrencileri Nehir Asya Güney, Bera Yüzlü ve Selim İnam’dan oluşan okul takımı takım olarak yarışmış ve kendilerine sorulan 10 sorudan 8’ini doğru cevaplayarak büyük bir başarı elde etmiş, İlde ikinci, Karadeniz Bölgesinde dördüncü, Türkiye genelinde otuz ikinci sırayı alarak ’Türkiye Şampiyonası Finalleri’ne katılmaya hak kazandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ismail Baş, "Büyük başarıda emeği geçen başta öğrencilerimiz olmak üzere Nehir Asya Güney, Bera Yüzlü ve Selim İnam’ı, takım sorumlusu rehber öğretmen Selçuk Arslan’ı, sınıf öğretmenleri Nimet Taşatar ve Zeynep Akar’ı, öğrencilerimizi sınava hazırlayan İmam Hatip Ortaokulu matematik öğretmeni Utku Yüzlü’yü, öğrencilerimizin ailelerini, müdür yardımcısı Şaban Aydın’ı ve okul müdürü Ersoy Salman’ı tebrik eder 20 Mart 2021 Cumartesi günü yapılacak olan Türkiye Finalleri Sınavında öğrencilerimize üstün başarılar dileriz " dedi.

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