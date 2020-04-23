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Çaycuma’da 23 Nisan çocuksuz törenle gerçekleşti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.04.2020 12:55 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’ncü yılı çocuksuz tören ile gerçekleşti.Kaymakamlık binası önünde gerçekleşen törene Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Dündar, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Taştan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve şube müdürleri katıldı.Tören bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çelenk sunumu yapıldı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’ncü yılı çocuksuz tören ile gerçekleşti.
Kaymakamlık binası önünde gerçekleşen törene Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Dündar, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Taştan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve şube müdürleri katıldı.
Tören bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çelenk sunumu yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona virüsü sebebi yüzünden çocuksuz kutlandı.

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Zonguldak Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:18
Sabah
05:54
Öğle
12:56
İkindi
16:44
Akşam
19:49
Yatsı
21:18

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Elif Ata Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Alapli
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