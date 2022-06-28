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Çaycuma'da belirlenen bir alan Filyos Serbest Bölgesi dışına çıkarıldı

28.06.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaycuma'da belirlenen bir alan Filyos Serbest Bölgesi dışına çıkarıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir alanın Filyos Serbest Bölgesi sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Aşağı İhsani Mahallesi'ndeki 111 bin 680,08 metrekare alanın, Filyos Serbest Bölgesi sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

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