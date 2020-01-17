YURTHABER
  4. Çaycuma’da öğrenciler karnelerini aldı

Çaycuma’da öğrenciler karnelerini aldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.01.2020 13:05 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu ve 75.Yıl İlkokulu’nda karne dağıtımı gerçekleşti.Karne dağıtımına İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü Cengiz Yılmaz katıldı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu ve 75.Yıl İlkokulu’nda karne dağıtımı gerçekleşti.
Karne dağıtımına İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü Cengiz Yılmaz katıldı. Karne dağıtımında öğrencilerle sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, bol bol kitap okumalarını ve dinlemelerini tavsiye etti. Yapılan konuşma ardından öğrencilere karneleri ve hediyeleri dağıtıldı. Çaycuma’da toplam 13.600 öğrenci karnelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybettiKazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti
Emekli polis 6 katlı binanın çatısından düşüp öldüEmekli polis 6 katlı binanın çatısından düşüp öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Ataşehir’de yarıyıl tatili çok güzel geçecek

Ataşehir’de yarıyıl tatili çok güzel geçecek

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Girişimci Kadınlar Projesi tamamlanıyor

Girişimci Kadınlar Projesi tamamlanıyor

Zonguldak Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:39
Sabah
08:09
Öğle
13:08
İkindi
15:34
Akşam
17:56
Yatsı
19:21

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Yüksel Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Alaplı Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakam Çorumluoğlu “2019’da 30 milyon TL’lik okul yapıldı”

Kaymakam Çorumluoğlu “2019’da 30 milyon TL’lik okul yapıldı”

Dünyaya Direnen En Yaşlı Porsuk Ağacı Zonguldak’ta

Dünyaya Direnen En Yaşlı Porsuk Ağacı Zonguldak’ta

Kgd’den, Beü Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer’e Ziyaret

Kgd’den, Beü Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer’e Ziyaret

"Bana komplo yapıldı"

"Bana komplo yapıldı"

Türkali İlköğretim Okulu’nda Yılsonu Etkinliği Düzenlendi

Türkali İlköğretim Okulu’nda Yılsonu Etkinliği Düzenlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.