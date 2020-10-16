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Çaycuma’da "Okulum Temiz" belgelendirme töreni

ZONGULDAK HABERLERİ  | 16.10.2020 13:09 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen törene Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Millî Eğitim Müdürü İsmail Baş, Şube Müdürü Nusret Parlak ile belge alan okulların müdürleri katıldı.Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla başlatılan "Okulum Temiz" belgelendirme programına başvuran ve belge almaya hak kazanan 5 okula belgeleri düzenlenen törenle verildi.Törende Kayıkçılar Ortaokulu, Velioğlu İlkokulu, Karapınar Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu, Şehit Astsubay Salim Uçar İlkokulu ve Çaycuma Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürleri "Okulum Temiz" belgelerini aldılar.Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun yaptığı konuşmada, “Okullarımızı tebrik ediyorum.

Çaycuma’da "Okulum Temiz" belgelendirme töreni

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen törene Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Millî Eğitim Müdürü İsmail Baş, Şube Müdürü Nusret Parlak ile belge alan okulların müdürleri katıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla başlatılan "Okulum Temiz" belgelendirme programına başvuran ve belge almaya hak kazanan 5 okula belgeleri düzenlenen törenle verildi.
Törende Kayıkçılar Ortaokulu, Velioğlu İlkokulu, Karapınar Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu, Şehit Astsubay Salim Uçar İlkokulu ve Çaycuma Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürleri "Okulum Temiz" belgelerini aldılar.
Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun yaptığı konuşmada, “Okullarımızı tebrik ediyorum. Bütün okullarımızın aynı standartlara getirilmeleri önemlidir. Öğrencilerimiz sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim öğretim yapmaları önem arz etmektedir. “Okulum Temiz” belgelendirme çalışmalarında görev alan tüm yönetici, öğretmen ve personellere teşekkür ediyorum. Okulum Temiz Belgesi alan Okullarımızın sayısının artmasını temenni ediyorum” dedi.

Çaycuma’da

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