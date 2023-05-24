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Çaycuma’da "Okulumda ’Kan’panya Var" projesi başladı

24.05.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde "Okulumda ’KAN’panya Var" Projesi başladı. Geleceğin kan bağışçıları ile kan bağış kampanyası start verildi.

Çaycuma’da "Okulumda ’Kan’panya Var" projesi başladı

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zonguldak Türk Kızılayı iş birliğinde, "Okulumda ’Kan’panya Var" Projesi bugün okullardaki kan bağışıyla başladı. Gerçekleşen etkinlikte okula kurulan stantlarda öğretmen ve öğrenciler kan bağışında bulunmaya başladı. Zonguldak Kızılay Kan Merkezinden yapılan açıklamada, “ Ülke genelinde şu an bir deprem veya benzeri afet durumunda 2 günlük yetecek kanımız kaldı. Geleceğin kan bağışçıları ile hayatlar kurtarmaya vesile olarak Kızılay’ımızın kan hizmetleri faaliyetlerini tanıtmış olacağız. Bugün Barbaros Kutlutaş Ortaokulu ve Şehit Aydın Berber Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Perşembe günü Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi, Cuma günü Atatürk İlkokulu’nda saat 10:30-17:30 arası kan bağışına halkımızı davet ediyoruz.”

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