YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Çaycumaspor Futbol Akademisi büyümeye devam ediyor

Çaycumaspor Futbol Akademisi büyümeye devam ediyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.02.2020 16:14 | Son Güncelleme

Çaycumaspor Futbol Akademisi 3 ay gibi kısa bir sürede büyük bir camia oldu.4-15 yaş arası çocuklar grubundan oluşan akademi şuan 50 öğrenciye ulaştı.Çaycumaspor Futbol Akademisi oyuncularından 2003 doğumlu Utku Yılmaz ve 2005 doğumlu Necmi Taha Çakar dün yapılan A takım antrenmanına, A takım kalecilerinden Bünyamin Saraç’ la birlikte kaleci antrenör Caner Kırla birlikte çalıştı.

Çaycumaspor Futbol Akademisi büyümeye devam ediyor

Çaycumaspor Futbol Akademisi 3 ay gibi kısa bir sürede büyük bir camia oldu.
4-15 yaş arası çocuklar grubundan oluşan akademi şuan 50 öğrenciye ulaştı.
Çaycumaspor Futbol Akademisi oyuncularından 2003 doğumlu Utku Yılmaz ve 2005 doğumlu Necmi Taha Çakar dün yapılan A takım antrenmanına, A takım kalecilerinden Bünyamin Saraç’ la birlikte kaleci antrenör Caner Kırla birlikte çalıştı. Çaycumaspor Futbol Akademisi Çaycuma’nın geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Alt yapı hocaları Suat Kerçin, Yücel Korkmaz, Doğukan Kasapoğlu, Caner Kır’dan oluşan akademi belediye başkanına teşekkür ederek alt yapıdan yetişen sporcuları A takıma kazandırılmaya devam edeceklerini belirtti.

Çaycumaspor Futbol Akademisi büyümeye devam ediyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Nazilli Belediyesi, Selahattin Acar Düğün Salonu için ihaleye çıkıyor

Nazilli Belediyesi, Selahattin Acar Düğün Salonu için ihaleye çıkıyor

Ekiplerden temizlik çalışması

Ekiplerden temizlik çalışması

Zonguldak Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:26
Sabah
07:53
Öğle
13:12
İkindi
15:55
Akşam
18:21
Yatsı
19:43

İlginizi Çekebilir

E-devlet hesabından silinen üyeliği için savcılığa şikayette bulundu

E-devlet hesabından silinen üyeliği için savcılığa şikayette bulundu

Alaplı müftüsünden Hayırsever vatandaşa teşekkür belgesi

Alaplı müftüsünden Hayırsever vatandaşa teşekkür belgesi

Gazeteci İbrahim Tığ, Mesleğinde 26 Yılı Geride Bıraktı

Gazeteci İbrahim Tığ, Mesleğinde 26 Yılı Geride Bıraktı

Denizin Sahile Attığı Ağaç Atıkları

Denizin Sahile Attığı Ağaç Atıkları

Türkali İlköğretim Okulu’nda Yılsonu Etkinliği Düzenlendi

Türkali İlköğretim Okulu’nda Yılsonu Etkinliği Düzenlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.