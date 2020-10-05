Çayeli'nde şiddetli yağış etkili oldu

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu.

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış sebebiyle ilçenin Yalı Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldiğini belirtti.

Heyelan nedeniyle bir evin duvarının yıkıldığını ve içeri toprak girdiğini kaydeden Çiftçi, "Ucuz atlatılmış bir heyelan oldu. Kimsenin burnu bile kanamadı ve bizler için sevindirici. Hane halkına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik." ifadesini kullandı.

Çiftçi, şiddetli yağış nedeniyle altyapı hasarları oluştuğuna değinerek bazı bodrum katlarında su biriktiğini, bu suların tahliyesi çalışmalarını büyük oranda tamamladıklarını aktardı.

Ufak tefek zararlar olduğunu belirten Çiftçi, ekiplerin hem temizlik hem de tespit çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

