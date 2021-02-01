YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Çayemder, Kaymakam Coşgun’ la istişarede bulundu

Çayemder, Kaymakam Coşgun’ la istişarede bulundu

01.02.2021 17:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çayemder, Kaymakam Coşgun’ la istişarede bulundu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Emlakçılar Derneği Kaymakam Muharrem Coşgun’ u makamında ziyaret ederek istişarede bulundu.Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ile Çayemder Başkanı Erol Ünlü, Çaycuma emlak gayrimenkul alımı, satımı, kiralar ve yeni yasa hakkında istişarede bulunarak dilek ve isteklerini dile getirdi.Çayemder Başkanı Ünlü; “2021 Mart ayı içinde emlak ofisi ve müteahhitlere mesleki yeterlilik belgesi ve kartı kameralı yazılı ve sözlü mülakatı yapılacak.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Emlakçılar Derneği Kaymakam Muharrem Coşgun’ u makamında ziyaret ederek istişarede bulundu.
Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ile Çayemder Başkanı Erol Ünlü, Çaycuma emlak gayrimenkul alımı, satımı, kiralar ve yeni yasa hakkında istişarede bulunarak dilek ve isteklerini dile getirdi.
Çayemder Başkanı Ünlü; “2021 Mart ayı içinde emlak ofisi ve müteahhitlere mesleki yeterlilik belgesi ve kartı kameralı yazılı ve sözlü mülakatı yapılacak. Çaycuma’mızda MYK seviye 5 mülakatı gerçekleştirdik. Belge ve kartlarını hak edenlere verdik. Çaycuma emlakçılar derneği ve özgül belgelendirme düzenlediği 2021 Mart MYK seviye 5 emlak danışmanı ve müteahhitler mülakat yapacağız. MYK belge ve kartı olmayanlar gayrimenkul alımı ve satımı ile kiralama gerçekleştirdiğinde Ticaret Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’na göre Temmuz 2021 ilk ceza 25 bin lira, 3 ay içinde tekrar kontrole gelindiğinde 75 bin lira, 3’ ncü kontrolde mesleki yeterlilik belgesi alınmadığı zaman emlak ofisi kapanış cezası vardır. Emlak ofisleri 20 metrekare mecburiyeti 5 metrekare şubeler açabileceği 5 metrekare ofisi olanlar şube olarak devam edebileceği emlak ofislerinde çalışan gayrimenkul alım ve satımı kiralama işlemleri yapanlar MYK seviye 4 alması gerekiyor. Kazançları yaptığı çalışmalara emlak ofisinin kazancından hak ettiğini alması gerekir. Emlak ofisi ve müteahhitlerin MYK belgesi olanlar hariç işyeri ve binalara satılık ve kiralık yazısı yazılmayıp yazılı olanlar ihbar edildiğinde cezai işlem yapılacaktır. Emlak ofisleri gayrimenkul alımı ve satımı ile kiralama işlemleri yapabilecekler. Müteahhitler gayrimenkul alımı ve satımı işlemlerini yapabilecektir. Çaycuma’mızda daire alış veriş ve kiralama çok pahalı söylentileri duyulmakta. Gayrimenkul almak isteyenler alıyorlar. Daire alanlar faizi ile 500-700 bin TL gibi fiyatlar gerçekleşebiliyor. Kiraya vermek için emlak ofislerine geldiğinde ‘Kredime destek amaçlı kiraya vereceğim. En az 5 sene kredi ödememe yardımcı olsun’ deniliyor. Kiralar bin 200 TL ile bin 700 TL arasında talep ediyorlar. ‘Neden çok istiyorsun’ denildiğinde ‘Dairem sıfır 500 bin lira bir yatırımında kira ücreti bin 200 TL ile bin 700 TL olsun diyorlar. Çaycuma’mızın yerlisi asgari ücretle çalışanlar bu kira ücretlerini nasıl ödeyeceklerini düşünmekteler. Çaycuma’mıza atanan memurlarımız bin 200 TL ile bin 500 TL arasında daireler kiralıyorlar. Çaycuma’da daire almak isteyen gurbetçi kardeşlerimiz 100 bin Euro parası olan istediği daireyi alıp çoğunlukta da evlerini kiraya vermiyorlar. Emlak gayrimenkulü alan ve satanlardan yüzde 2 ve KDV komisyon alma hakkına sahiptir. Kiralamada bir kira bedeli ve KDV alma hakkına sahiptir" dedi.
Çayemder Başkanı Ünlü dernek yönetimi adına hatıra olarak Kaymakam Muharrem Coşgun’a kahve fincanı takımı hediye etti. Ziyarette Ticaret odası Meclis üyesi Tan inşaat Cevat Tan bulundu.

Çayemder, Kaymakam Coşgun’ la istişarede bulundu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
06:30
Sabah
07:58
Öğle
13:11
İkindi
15:50
Akşam
18:15
Yatsı
19:38

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Esra Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

Batı Karadenizli balıkçıların yüzünü sarıkanat güldürdü

Batı Karadenizli balıkçıların yüzünü sarıkanat güldürdü

Ertan Kaya, GMİS Genel Sekreterliği görevine başladı

Ertan Kaya, GMİS Genel Sekreterliği görevine başladı

Başkan Bozkurt Devrek’te virüsten ölenlerin sayısını açıkladı

Başkan Bozkurt Devrek’te virüsten ölenlerin sayısını açıkladı

DSİ rahat kazandı

DSİ rahat kazandı

Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Zonguldak'ta izinsiz kazı yaptığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı

Zonguldak'ta izinsiz kazı yaptığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.