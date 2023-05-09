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Çayırlı’da ayçiçeği ekimi başladı

09.05.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde son dönemlerde önemli gelir kaynaklarından biri haline gelen çerezlik ayçiçeği tohumluk olarak ekilmeye başlandı.

Çayırlı’da ayçiçeği ekimi başladı

Harmantepe köyündeki ekim çalışmalarına katılan Kaymakam Ahmet Gülderen, geçtiğimiz yıl Çayırlı’da 20 bin dekar alanın Ayçiçeğiyle buluştuğunu, sezon sonunda yaklaşık toplam 7- 8 bin ton ürün elde edildiğini ve bunun da tahmini değerinin 190 milyon TL olduğunu ifade etti.

Kaymakam Gülderen bu sezon da tahmini 25 - 30 bin dekar alanın ayçiçeğiyle buluşacağını ve bunun sonucunda da yaklaşık 10 bin ton ürün beklediğini sözlerine ekledi.

Tarımla ilgili yatırımcı kuruluşların yönettiği projelerin bu ürün verimliliğinde yüksek oranda katkısı olduğunu belirten Kaymakam Gülderen bu yatırımların artarak devam edeceğini ifade ederek çiftçilere bol bereketli kazançlar diledi.

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