Çayırlı’da şeker pancarı hasadı devam ediyor

Erzincan’ın Çayırı ilçesinde çiftçilerin şeker pancarı sökümü mesaisi devam ediyor. Üreticiler tarlalardan hasat ettikleri şeker pancarlarını kamyon ve traktörlere yükleyip şeker fabrikasına teslim ediyor.

Erzincan’da üretim yapan çiftçiler mahsullerinden memnun olduklarını ancak fiyatlardan memnun olmadıklarını söyleyerek, “Mahsulümüz bu yıl yine geçen yıl gibi çok iyi. Mahsulden memnunuz ama fiyatından memnun değiliz. Fiyat bin 400 lira. Fiyatın biraz daha yükselmesini bekliyorduk” ifadelerine yer verdi.

Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen de ilçeye bağlı Sırataş köyünde gerçekleştirilen şeker pancarı hasadına katıldı. Kaymakam Gülderen tüm çiftçilere bereketli hasatlar diledi. Kaymakam Gülderen’e İlçe Özel İdare Müdürü Erkan Yakut da eşlik etti.

