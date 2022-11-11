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Çayırlı’da şeker pancarı hasadı devam ediyor

11.11.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan ve ilçelerinde çiftçilerin önemli geçim kaynaklarından biri olan ve uzun yıllardır ekimi yapılan şeker pancarının hasat sezonu devam ediyor.

Çayırlı’da şeker pancarı hasadı devam ediyor

Erzincan’ın Çayırı ilçesinde çiftçilerin şeker pancarı sökümü mesaisi devam ediyor. Üreticiler tarlalardan hasat ettikleri şeker pancarlarını kamyon ve traktörlere yükleyip şeker fabrikasına teslim ediyor.

Erzincan’da üretim yapan çiftçiler mahsullerinden memnun olduklarını ancak fiyatlardan memnun olmadıklarını söyleyerek, “Mahsulümüz bu yıl yine geçen yıl gibi çok iyi. Mahsulden memnunuz ama fiyatından memnun değiliz. Fiyat bin 400 lira. Fiyatın biraz daha yükselmesini bekliyorduk” ifadelerine yer verdi.

Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen de ilçeye bağlı Sırataş köyünde gerçekleştirilen şeker pancarı hasadına katıldı. Kaymakam Gülderen tüm çiftçilere bereketli hasatlar diledi. Kaymakam Gülderen’e İlçe Özel İdare Müdürü Erkan Yakut da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
şeker pancarı

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