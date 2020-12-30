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Çayırova Belediyesi, 20 ayda 2 bin kişiyi işe yerleştirdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.12.2020 16:17 | Son Güncelleme

Çayırova Belediyesi, oluşturduğu Mavi Masa ile 20 ayda 2 bin kişinin ilçedeki çeşitli sanayi kuruluşlarında işe yerleştirildi.Çayırova Belediyesi Mavi Masa, İŞKUR Hizmet noktası istihdama önemli katkı sunuyor.

Çayırova Belediyesi, 20 ayda 2 bin kişiyi işe yerleştirdi

Çayırova Belediyesi, oluşturduğu Mavi Masa ile 20 ayda 2 bin kişinin ilçedeki çeşitli sanayi kuruluşlarında işe yerleştirildi.
Çayırova Belediyesi Mavi Masa, İŞKUR Hizmet noktası istihdama önemli katkı sunuyor. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin fırsat buldukça ilçedeki sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek görüşmeler yapması ilçedeki istihdam sayısını artırıyor. Bu kapsamda 2020 yılında 15 bin 104 kişinin yönlendirildiği sanayi kuruluşlarında bin 500 kişi çalışmaya başladı. Başkan Çiftçi’nin göreve geldiği günden bu yana geçen 20 ay içinde Çayırova Belediyesi Mavi Mavi Masa İŞKUR Hizmet noktası, yaklaşık 2 bin kişiyi ilçedeki çeşitli sanayi kuruluşlarına yerleştirerek, istihdama önemli bir katkı sundu.

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