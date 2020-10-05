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Çayırova Belediyesi kendi çöp konteynırını üretiyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.10.2020 12:27 | Son Güncelleme

Çayırova Belediyesi, kentteki tüm cadde ve sokaklarda evsel atıkların toplanması amacıyla kullanılan çöp konteynırlarını kendi atölyesinde üretmeye başladı.Tasarrufa önem veren, kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hizmete dönüştüren Çayırova Belediyesi, kendi bünyesinde imalat ettiği ürünlere bir yenisini daha ekledi.

Çayırova Belediyesi, kentteki tüm cadde ve sokaklarda evsel atıkların toplanması amacıyla kullanılan çöp konteynırlarını kendi atölyesinde üretmeye başladı.
Tasarrufa önem veren, kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hizmete dönüştüren Çayırova Belediyesi, kendi bünyesinde imalat ettiği ürünlere bir yenisini daha ekledi. Kendi iş gücü ve imkanlarıyla imalata başlayan Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, belediyenin ihtiyacı olan çöp konteynırlarını kaynak atölyesinde imalatına başladı. Dışarıdan hazır olarak alınan daha kalın ve kaliteli saçlardan yeni çöp konteynırı üreten Çayırova Belediyesi, böylece piyasaya fiyatlarına göre daha uygun imalat yapmış olacak. Kaynak atölyesinde seri bir şekilde üretimi devam eden çöp konteynırları ihtiyaca göre yapılarak, yıpranmış konteynırlarla değiştiriliyor.

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