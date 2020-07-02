YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Çayırova Belediyesi meclisinde komisyon üyeleri seçildi

Çayırova Belediyesi meclisinde komisyon üyeleri seçildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.07.2020 11:11 | Son Güncelleme

Çayırova Belediyesi’nin Temmuz ayı meclis toplantısında komisyon üyelerinin seçimi yapıldı.Çayırova Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında kültür salonunda gerçekleşti.

Çayırova Belediyesi meclisinde komisyon üyeleri seçildi

Çayırova Belediyesi’nin Temmuz ayı meclis toplantısında komisyon üyelerinin seçimi yapıldı.
Çayırova Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında kültür salonunda gerçekleşti. Yoklama ve meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarıyla başlayan toplantıda Başkan Çiftçi, çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. 2019 yılı denetim komisyon raporuyla ilgili bilgilerin verildiği toplantıda, Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışma yönetmeliğinde revize yapılması oy birliği ile kabul edildi. Pandemi dolayısıyla mağduriyet yaşayan pazarcı esnaflarının işgal harçlarında indirim yapılması maddesi ile 2019 yılı gelir-gider kesin hesapları maddesi plan bütçe komisyonuna havale edilirken, Çayırova Belediyesi’nin 2019 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
Temmuz ayı meclis toplantısının ikinci oturumu 7 Temmuz Salı günü saat 15.00’de Belediye Kültür Salonu’nda gerçekleşecek.

Çayırova Belediyesi meclisinde komisyon üyeleri seçildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Kocaeli'de şebeke suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı

Kocaeli'de şebeke suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı

Serdivan Belediyesi, Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

Serdivan Belediyesi, Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

Mersin'de Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli yorum yapan kişi adliyeye sevk edildi

Mersin'de Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli yorum yapan kişi adliyeye sevk edildi

Oral, Bakan Soylu’ya çalışmaları anlattı

Oral, Bakan Soylu’ya çalışmaları anlattı

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
03:28
Sabah
05:26
Öğle
13:09
İkindi
17:08
Akşam
20:42
Yatsı
22:31

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Sahil Eczanesi
Karamursel
Yeni Sağlık Eczanesi
Darica
Akcan Eczanesi
Derince
Şifa Eczanesi
Darica
Özdecan Eczanesi
Golcuk
Saygılı Eczanesi
Izmit
Gültekin Eczanesi
Gebze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’de yeni parklar yapılıyor

Gebze’de yeni parklar yapılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.