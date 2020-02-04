YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Çayırova Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Çayırova Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.02.2020 18:24 | Son Güncelleme

Çayırova Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.Çayırova Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleşti.

Çayırova Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Çayırova Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.
Çayırova Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında meclis salonunda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. İdlib’de şehit düşen askerler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu toplantıda konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Türk bayrağını yırtan Yunanistan milletvekilini de kınadı. Elazığ’da yaptığı incelemeler hakkında bilgiler veren Çiftçi, Çayırova halkının yardımlarını depremzedelere ulaştırdıklarını belirterek, deprem bölgesinde devlet ve millet kaynaşması ile yaraların sarıldığını görmekten son derece mutlu olduklarını söyledi.
Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmasının ardından gündem maddeleri karara bağlandı. Bir sonraki meclis toplantısının 4 Mart Çarşamba günü saat 15.00’de yapılmasına karar verildi.

Çayırova Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Edirne’de maske krizi

Edirne’de maske krizi

Edirne’ye ‘kar’ uyarısı

Edirne’ye ‘kar’ uyarısı

Kuşadası yaza hazırlanıyor

Kuşadası yaza hazırlanıyor

Kocaeli Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:35
Sabah
08:01
Öğle
13:19
İkindi
16:01
Akşam
18:27
Yatsı
19:48

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Akcan Eczanesi
Derince
Körfez Eczanesi
Korfez
Umut Eczanesi
Izmit
Gülten Eczanesi
Golcuk
Kıvrıkoğlu Eczanesi
Izmit
Kemal Eczanesi
Gebze
Uslu Eczanesi
Darica
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kocaeli'de otomobilin akaryakıt deposundan 18 kilogram esrar çıktı

Kocaeli'de otomobilin akaryakıt deposundan 18 kilogram esrar çıktı

Dilovası halk meclisi büyük ilgi gördü

Dilovası halk meclisi büyük ilgi gördü

Binlerce Körfezli Hayati İnanç’la buluştu

Binlerce Körfezli Hayati İnanç’la buluştu

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.