Çayırova Belediyesi vatandaşlar için maske üretiyor

Maske üretimine başlayan Çayırova Belediyesi, evleri gezerek vatandaşlara maske dağıtacak.

Korona virüsle mücadelede etkin bir çalışma yapan Çayırova Belediyesi, süreçte ilçe halkının ihtiyaçlarını karşılamak için çözüm üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda dezenfekte çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, diğer taraftan kurumların malzeme ihtiyacını karşılıyor. Sağlıkçılara siperli maske üreten Çayırova Belediyesi, şimdi de ilçe halkına ücretsiz dağıtılacak maskelerin üretimine başladı.

Maske üretiminin yapıldığı kültür merkezinde incelemeler yapan ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Belediye olarak bu süreçte kurum ve kuruluşlarımızın malzeme ihtiyacını karşılarken, vatandaşlarımıza da maske, kolonya, eldiven veriyoruz. Bu süreçte halkımızın en çok ihtiyaç duyduğu malzeme maske olduğundan hızlı ve ekonomik olması için kendi imkânlarımızla maske üretmeye başladık. Çayırova halkımıza ücretsiz olarak dağıtılacak maskelerden günlük 10 bin bin adet üreteceğiz ve ev ev gezerek vatandaşlarımıza dağıtacağız. Başından beri titiz ve hassas bir şekilde takip ettiğimiz bu süreçte halkımızın sağlığını korumak ve virüsün yayılmaması için 7/24 vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” dedi.

