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  4. Çayırova Belediyesi’nde sözleşme imzalandı

Çayırova Belediyesi’nde sözleşme imzalandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.01.2020 13:46 | Son Güncelleme

Çayırova Belediye ile BEM-BİR-SEN arasında, belediye bünyesinde 114 memurun 2020-2021 yıllarını kapsayan sosyal denge sözleşmesini imzalandı.Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Kocaeli Şubesi ile Çayırova Belediyesi’nde çalışan sözleşmeliler de dahil toplam 114 memurun 2020-2021 yıllarını kapsayan sosyal denge sözleşmesini imzaladı.

Çayırova Belediyesi’nde sözleşme imzalandı

Çayırova Belediye ile BEM-BİR-SEN arasında, belediye bünyesinde 114 memurun 2020-2021 yıllarını kapsayan sosyal denge sözleşmesini imzalandı.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Kocaeli Şubesi ile Çayırova Belediyesi’nde çalışan sözleşmeliler de dahil toplam 114 memurun 2020-2021 yıllarını kapsayan sosyal denge sözleşmesini imzaladı. Başkanlık makamında gerçekleşen imza töreninde Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen, Bem-Bir-Sen Çayırova Belediyesi Temsilcisi Melik Akdaş da hazır bulundu.
Toplantı sonrası Başkan Çiftçi, belediyede çalışan sözleşmeliler de dahil toplam 114 memurun 2020-2021 yıllarını kapsayan sosyal denge sözleşmesini imzaladı.

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