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Çayırova Belediyesi’nden depremzedeler için yardım kampanyası

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.01.2020 10:57 | Son Güncelleme

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Elazığ ve civar illerde meydana gelen deprem dolayısı ile afet bölgesinde yaşayan vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.Elazığ’da yaşanan deprem nedeni ile Çayırova Belediyesi tarafından yardım kumpanyası başlatıldı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Elazığ ve civar illerde meydana gelen deprem dolayısı ile afet bölgesinde yaşayan vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.
Elazığ’da yaşanan deprem nedeni ile Çayırova Belediyesi tarafından yardım kumpanyası başlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kampanya kapsamında bölgeye depremlerde ve sair afetlerde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerin battaniye, mont, bot, polar, çorap, iç çamaşırı, kazak, atkı, bere, eldiven, çadır, çatal kaşık gibi mutfak malzemesi, bebek maması ve bebek bezi malzemelerinin gönderileceğini duyurdu. Malzemelerin AFAD’a teslim edileceğini belirten Çiftçi, “Belirtilen malzemeler, büyük oranda Belediyemizce tedarik edilecek olup, kampanyaya iştirak edecek halkımızın da katkılarıyla toplanacak malzemeler deprem bölgesine ulaştırılarak gerek bu depremde zarar gören kişilere gerekse bundan sonraki afetlerde ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere AFAD Yönetimine teslim edilecektir” dedi.
Yardım malzemelerinin Çayırova Belediyesinin Giymiyorsan Giydir Mağazasında toplandıktan sonra 27 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde tırın yola çıkacağını belirten Başkan Çiftçi, “Gün yardımlaşma ve dayanışma günüdür. Yardım kampanyamıza duyarlı Çayırova halkımızın desteklerini bekliyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Allah memleketimizi bu tür afetlerden muhafaza eylesin” diye konuştu.

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