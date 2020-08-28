Cayırova Gençlik Merkezinden 66 öğrenci üniversiteyi kazandı

Çayırova Belediyesi Gençlik Merkezinde YKS sınavlarına hazırlanan 66 öğrenci çeşitli üniversiteleri kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Eğitim önceliğimiz, çocuklarımız geleceğimiz sloganı ile eğitim faaliyetlerine önem ve öncelik veren Çayırova Belediyesi, eğitime yaptığı yatırımın karşılığını YKS 2020 tercih sonuçlarında aldı. Bu kapsamda Çayırova Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gençlik Merkezi’nde üniversite sınavlarına hazırlanan 66 öğrenci büyük bir başarıya imza atarak, çeşitli üniversitelere yerleştiler.

Üniversiteyi kazanan öğrencilere başarılar dileyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizi en iyi şekilde hayata hazırlamak, onları ülkesine ve milletine faydalı birey olarak yetişmesi için tüm imkânlarımızı seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz. Gençlik merkezinde geçen dönem üniversite sınavlarına hazırladığımız 66 gencimizin ülkemizin değişik yerlerindeki üniversiteleri kazanmalarından büyük mutluluk duydum. Yeni eğitim ve öğretim döneminde de bu sayının artması, ilçemizin eğitimde başarı grafiğinin daha da yükselmesi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz ”dedi.

