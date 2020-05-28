YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Çayırova kent meydanı vatandaşların beğenisine göre şekillenecek

Çayırova kent meydanı vatandaşların beğenisine göre şekillenecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.05.2020 11:30 | Son Güncelleme

Çayırova Belediyesi tarafından inşa edilecek olan kent meydanı, vatandaşlar tarafından en çok beğenilen projeye göre inşa edilecek.Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şehre vizyon katacak kent meydanı projesine büyük önem veriyor.

Çayırova kent meydanı vatandaşların beğenisine göre şekillenecek

Çayırova Belediyesi tarafından inşa edilecek olan kent meydanı, vatandaşlar tarafından en çok beğenilen projeye göre inşa edilecek.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şehre vizyon katacak kent meydanı projesine büyük önem veriyor. Göreve geldiği günden bu yana yakından takip ettiği kent meydanının büyük bir bölümünde kamulaştırmayı tamamlayan Başkan Çiftçi, şehre yeni bir kimlik kazandıracak kent meydanı projesini sosyal medya hesaplarından paylaşarak, halkın beğenisine sundu. Hazırlanan projelerden vatandaşlar tarafından en çok beğenileni hayata geçirilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çiftçi, yaklaşık 25 bin metrekare alan üzerinde yoğun yeşil alanı ile kenti cazibe merkezi haline getirecek ve estetik katacak projeyi gelişime açık, zamana göre yenilenebilir olarak planladıklarını belirterek, tüm projelerde olduğu gibi kent meydanını da 40-50 yıl sonrasını düşünerek hayata geçireceklerini söyledi.
Çayırova’nın vizyonu olarak gördüğü kent meydanı projesinde her ayrıntıyı düşündüklerini ve büyük özen gösterdiklerini ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Başkan Çiftçi,” Projeyi tamamladık ve halkımızın beğenisine sunduk. Göreve geldiğimiz günden buyana hizmetlerimizi vatandaşlarımızla istişare ederek gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın beğendiği projeye vakit kaybetmeden başlayacağız. Yatay mimarisi, mahalle ve komşuluk kültürünü yaşatacak kent meydanının cami, kapalı otopark, alışveriş, etkinlik, dinlenme, hobi, tören, sosyal ve kültürel donatı alanlarıyla kentimize değer katacak şekilde tasarlıyoruz. Çayırova’ya kimlik kazandıracak ve marka değeri oluşturacak kent meydanı projemizi benzersiz ve örnek olacak bir şekilde planlıyoruz. Titiz ve hassas çalışma sonrası ortaya çıkan projeyi sosyal medya hesaplarımız ve bilboardlardan halkımızın beğenisine sunduk. Halkımızın karar verdiği projeye en kısa süre içinde başlayacağız” dedi.

Çayırova kent meydanı vatandaşların beğenisine göre şekillenecek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Belediyeden yol genişletme çalışması

Belediyeden yol genişletme çalışması

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

Düziçi’nde buğday hasadına başlandı

Düziçi’nde buğday hasadına başlandı

Tuzla’da dereler denizlerle buluşuyor

Tuzla’da dereler denizlerle buluşuyor

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:33
Sabah
05:26
Öğle
13:03
İkindi
17:00
Akşam
20:29
Yatsı
22:13

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Şifa Eczanesi
Darica
Ege Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Karamursel
Melis Eczanesi
Gebze
İlim Eczanesi
Izmit
Hilal Eczanesi
Basiskele
Özkan Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

‘EvdeKal Atölyeleri’ öğretirken eğlendiriyor

‘EvdeKal Atölyeleri’ öğretirken eğlendiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.