Çayırova kent meydanı vatandaşların beğenisine göre şekillenecek

Çayırova Belediyesi tarafından inşa edilecek olan kent meydanı, vatandaşlar tarafından en çok beğenilen projeye göre inşa edilecek.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şehre vizyon katacak kent meydanı projesine büyük önem veriyor. Göreve geldiği günden bu yana yakından takip ettiği kent meydanının büyük bir bölümünde kamulaştırmayı tamamlayan Başkan Çiftçi, şehre yeni bir kimlik kazandıracak kent meydanı projesini sosyal medya hesaplarından paylaşarak, halkın beğenisine sundu. Hazırlanan projelerden vatandaşlar tarafından en çok beğenileni hayata geçirilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çiftçi, yaklaşık 25 bin metrekare alan üzerinde yoğun yeşil alanı ile kenti cazibe merkezi haline getirecek ve estetik katacak projeyi gelişime açık, zamana göre yenilenebilir olarak planladıklarını belirterek, tüm projelerde olduğu gibi kent meydanını da 40-50 yıl sonrasını düşünerek hayata geçireceklerini söyledi.

Çayırova’nın vizyonu olarak gördüğü kent meydanı projesinde her ayrıntıyı düşündüklerini ve büyük özen gösterdiklerini ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Başkan Çiftçi,” Projeyi tamamladık ve halkımızın beğenisine sunduk. Göreve geldiğimiz günden buyana hizmetlerimizi vatandaşlarımızla istişare ederek gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın beğendiği projeye vakit kaybetmeden başlayacağız. Yatay mimarisi, mahalle ve komşuluk kültürünü yaşatacak kent meydanının cami, kapalı otopark, alışveriş, etkinlik, dinlenme, hobi, tören, sosyal ve kültürel donatı alanlarıyla kentimize değer katacak şekilde tasarlıyoruz. Çayırova’ya kimlik kazandıracak ve marka değeri oluşturacak kent meydanı projemizi benzersiz ve örnek olacak bir şekilde planlıyoruz. Titiz ve hassas çalışma sonrası ortaya çıkan projeyi sosyal medya hesaplarımız ve bilboardlardan halkımızın beğenisine sunduk. Halkımızın karar verdiği projeye en kısa süre içinde başlayacağız” dedi.



