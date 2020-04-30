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Çayırova Şehitler Parkı yenileniyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.04.2020 11:46 | Son Güncelleme

Çayırova Belediyesi tarafından Özgürlük Mahallesi’nde bulunan Şehitler Parkında yenileme çalışmaları yapılıyor.Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklarda revize ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Çayırova Belediyesi tarafından Özgürlük Mahallesi’nde bulunan Şehitler Parkında yenileme çalışmaları yapılıyor.
Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklarda revize ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin yeni ve modern parklar sözü doğrultusunda çalışmalar yapan park bahçeler müdürlüğü, Özgürlük Mahallesi’nde bulunan Şehitler Parkında yenileme çalışması başlattı. Bin 600 metrekare alanı bulunan parkta vatandaşlara daha ferah, huzurlu ve modern bir ortam sunmak maçıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapmasında yürüyüş yolu, aydınlatma, rulo çim, otomatik sulama ve oyun grubunu yenileyecek olan park bahçeler müdürlüğü ekipleri, en kısa sürede çalışmaları tamamlayarak vatandaşların hizmetine açmayı planlıyor.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Özgürlük Mahallesi’nde bulunan Şehitler Parkı’nda yapılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Çiftçi, Özgürlük ve 7 Haziran parklarında gerçekleşen modernize çalışmalarından sonra Özgürlük Mahallesi Şehitler Parkı’nda da yenileme çalışması başlattıklarını söyledi. Parktaki yenileme çalışmasını en kısa sürede bitirerek, vatandaşların hizmetine açacaklarını ifade eden Başkan Çiftçi, yakın süreçte de parklardaki yenileme ve revize çalışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.

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