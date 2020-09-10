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Çayırova ve Tuzla birbirine kavuştu

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.09.2020 11:57 | Son Güncelleme

Çayırova ve Tuzla’yı birbirine bağlayan köprü ve bağlantı yollarının tamamlanmasıyla bölge halkı rahat bir nefes aldı.Dikkat çekici projeleri bir bir hayata geçirerek hayatı kolaylaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özellikle ulaşım konusundaki yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Çayırova ve Tuzla’yı birbirine bağlayan köprü ve bağlantı yollarının tamamlanmasıyla bölge halkı rahat bir nefes aldı.
Dikkat çekici projeleri bir bir hayata geçirerek hayatı kolaylaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özellikle ulaşım konusundaki yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Kuzeyden güneye doğudan batıya kadar tüm Kocaeli’de önemli projeler gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli-İstanbul bağlantı geçişini sağlayarak önemli bir çalışmaya imza attı. Tuzla Şifa Mahallesi ve Çayırova arasında gerçekleştirilen köprülü bağlantı yolu çalışması ile iki bölge arasında ulaşım daha da kolaylaştı.
Çiftlik Caddesi üzerinden Şekerpınar bağlantı yoluna ulaşabilen Şifa Mahallesi sakinleri, buradan Çayırova ve İzmit şehir merkezlerine ulaşım sağlıyordu. Yeni projeyle E-80’e bağlantı sağlanarak hem doğu-batı hem de kuzey-güney yönlü ulaşım gerçekleştirilebiliyor. Mahallede yer alan tır parkının güney kısmına yapılan geçiş köprüsü ve bağlantı yolları Şifa Mahallesi ile Çayırova Yeni Mahallesi’nin ulaşımlarını rahatlattı.
Proje kapsamında 2 bin 500 metre yol imalatı gerçekleştirildi. Çalışmada 4 bin 615 metreküp beton, 675 ton demir, bin 429 metre yağmursuyu kanalizasyon hattı, 597 metre içme suyu hattı yapıldı. Köprüler için 852 metre kazık imalatı gerçekleştirildi. Çalışma dahilinde 5 bin 600 metrekare parke ve 10 bin 150 metre bordür döşendi. Yollarda 11 bin 725 ton asfalt malzeme kullanıldı. Ayrıca proje kapsamında toprakarme, fore kazık ve jet grout imalatları da gerçekleştirildi.
Projenin hizmete girmesiyle E-80’e bağlantı sağlanarak hem doğu-batı hem de kuzey-güney yönlü trafik akışı sağlandı. İnşa edilen köprü ve bağlantı yolları Tuzla Şifa Mahallesi ve Çayırova bölgesini birbirine bağlandı. Proje kapsamında 1 adet 91 buçuk metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde, bir adet de 90 metre uzunluğunda 11 metre genişliğinde köprü inşa edildi.
Şekerpınar bağlantı yolu olan E-80’e doğrudan bağlantısı olmayan Şifa Mahallesi - Çayırova ilçesi arasındaki ulaşım sorunu, inşa edilen bağlantı yolları sayesinde ortadan kalkmış olacak. Çiftlik Caddesi üzerinden Şekerpınar bağlantı yoluna ulaşabilen Şifa Mahallesi sakinleri, projenin bitirilmesiyle Çayırova yönüne daha kolay ulaşım sağlıyor.

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