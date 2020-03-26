YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Çayırova’da 24 saat dezenfekte

Çayırova’da 24 saat dezenfekte

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.03.2020 14:01 | Son Güncelleme

Çayırova genelinde alınan korona virüs tedbirleri kapsamında ibadethanelerden okullara, parklardan toplu taşıma araçlarına, sağlık kuruluşlarından kamu kurum ve kuruluşlarına, vatandaşların yoğun kullandığı tüm alanlara kadar dezenfekte işinde görev alan ekipler, tam donanımlı ekipmanlarıyla çalışmalarına devam ediyor.İlçede korona virüsle mücadele kapsamında 7 gün 24 saat hizmet veren Çayırova Belediyesi dezenfekte uygulamalarına devam ediyor.

Çayırova’da 24 saat dezenfekte

Çayırova genelinde alınan korona virüs tedbirleri kapsamında ibadethanelerden okullara, parklardan toplu taşıma araçlarına, sağlık kuruluşlarından kamu kurum ve kuruluşlarına, vatandaşların yoğun kullandığı tüm alanlara kadar dezenfekte işinde görev alan ekipler, tam donanımlı ekipmanlarıyla çalışmalarına devam ediyor.
İlçede korona virüsle mücadele kapsamında 7 gün 24 saat hizmet veren Çayırova Belediyesi dezenfekte uygulamalarına devam ediyor. Eğitim, sağlık alanlarının yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandığı her bir noktada ve dernekler, toplu taşıma araçları, caddeler, sokaklar, parklar gibi alanlarda da dezenfekte uygulamasına aralıksız olarak devam eden Çayırova Belediyesi, bünyesinde oluşturmuş olduğu dezenfekte timi ile ilçede önemli işlere imza atıyor.
Halkın yoğun olarak kullandığı alanların dezenfeksiyonuna büyük önem veren Çayırova Belediyesi, dezenfekte timi ile 3 vardiya olarak hizmet veriyor. Timler, belirlenen noktalara gitmeden önce titizlikle özel kıyafetlerini giyiyor, maske takarak ekipmanlarının steril olmasına özen gösteriyor. Püskürtme yöntemiyle yüzeyleri dezenfekte eden ekipler, virüsün yayılabileceği alanları temizliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Başkan Altay canlı yayında çocuklarla buluştu

Başkan Altay canlı yayında çocuklarla buluştu

Kore gazisine askeri törenle sessiz veda

Kore gazisine askeri törenle sessiz veda

Malatya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Malatya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

20 yıldır aranan şahıs evinin gizli bölmesinde yakalandı

20 yıldır aranan şahıs evinin gizli bölmesinde yakalandı

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Kocaeli Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
05:21
Sabah
06:47
Öğle
13:11
İkindi
16:40
Akşam
19:25
Yatsı
20:46

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Kandıra Eczanesi
Kandira
Beylik Eczanesi
Gebze
Şen Eczanesi
Cayirova
Esin Eczanesi
Izmit
Gamze Eczanesi
Golcuk
Çınar Eczanesi
Izmit
Handan Eczanesi
Karamursel
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Cenaze hizmetleri çalışanları koronavirüse karşı tedbirleri artırdı

Cenaze hizmetleri çalışanları koronavirüse karşı tedbirleri artırdı

Kocaeli'de 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara toplu taşıma uyarısı

Kocaeli'de 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara toplu taşıma uyarısı

İzmit’te sağlık çalışanlarına bağışıklık sistemlerini güçlü tutacak destek

İzmit’te sağlık çalışanlarına bağışıklık sistemlerini güçlü tutacak destek

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

Dört Ayda Hafız Oldu, Umre Ile Ödüllendirildi

Dört Ayda Hafız Oldu, Umre Ile Ödüllendirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.