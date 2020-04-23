YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Çayırova’da 4 günde 140 bin maske dağıtılacak

Çayırova’da 4 günde 140 bin maske dağıtılacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.04.2020 18:03 | Son Güncelleme

Virüsle mücadele kapsamında Çayırova Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağı dolayısıyla kapı kapı gezerek ilçede yaşayan vatandaşlara içinde maske de bulunan 140 bin adet hijyen paketi dağıtacak.Virüsle etkin bir şekilde mücadele eden Çayırova Belediyesi, ilçe halkının en önemli ihtiyacı olan maskeleri ev ev ilçe halkına dağıtmaya başladı.

Virüsle mücadele kapsamında Çayırova Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağı dolayısıyla kapı kapı gezerek ilçede yaşayan vatandaşlara içinde maske de bulunan 140 bin adet hijyen paketi dağıtacak.
Virüsle etkin bir şekilde mücadele eden Çayırova Belediyesi, ilçe halkının en önemli ihtiyacı olan maskeleri ev ev ilçe halkına dağıtmaya başladı. Geçtiğimiz hafta seri üretimi başlayan ve 100 bini bulan maske üretimi bir taraftan devam ederken bir taraftan da dağıtım başladı. Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla 4 gün evde kalan vatandaşlara kapı kapı gezilerek, içinde maske, kolonya, dezenfaktan, ıslak mendil bulunan hijyen paketi dağıtılıyor.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, maske dağıtım öncesi belediye binası önünde toplanan dağıtım ekibiyle buluştu. Virüsle etkin bir şekilde mücadele ettiklerini belirten Başkan Çiftçi, bu süreçte vatandaşların en çok talep ettikleri maskeyi kendi imkanlarıyla ürettiklerini, bugünden itibaren 4 gün içinde tüm ilçeyi mahalle mahalle, ev ev gezerek içinde maske, kolonya, ıslak mendil ve dezenfaktan bulunan 140 bin adet hijyen seti dağıtacaklarını söyledi. Başkan Çiftçi’nin konuşmasından sonra görev bölümü yapılan 150 kişilik ekip sahaya indi.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çitçi’de ekiplerle birlikte mahallelere giderek vatandaşlara maske dağıttı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Canlı yayında sinekle imtihan! Canlı yayında sinekle imtihan!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Melikgazi’de bir yenilik daha

Melikgazi’de bir yenilik daha

(Düzeltme)

(Düzeltme)

Başkan Doğan, koltuğunu telekonferans yöntemiyle devretti

Başkan Doğan, koltuğunu telekonferans yöntemiyle devretti

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin elektriğini "1920" sağlayacak

Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin elektriğini "1920" sağlayacak

Kocaeli Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:28
Sabah
06:03
Öğle
13:04
İkindi
16:50
Akşam
19:55
Yatsı
21:23

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Delilbaşı Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Kandira
Beyza Eczanesi
Golcuk
Yeni Şifa Eczanesi
Gebze
Dilgül Eczanesi
Gebze
Deniz Eczanesi
Golcuk
Gültaç Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Fırınlara özel pide siparişi verilemeyecek

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Fırınlara özel pide siparişi verilemeyecek

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Deniz Hava Kuvvetlerinin 'gözcüleri' Tanıtıldı

Deniz Hava Kuvvetlerinin 'gözcüleri' Tanıtıldı

Zekasıyla Milli Eğitim Müdürünü şaşırttı

Zekasıyla Milli Eğitim Müdürünü şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.