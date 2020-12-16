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Çayırova’da bayat ekmekler sokak hayvanlarına gidiyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.12.2020 17:52 | Son Güncelleme

Çayırova Belediyesi, hayata geçirdiği “Bayat Ekmek Toplama Kutusu” projesiyle bayatlayan ekmekleri sokak hayvanlarına ulaştırıyor.Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hem israfın önüne geçmek hem de ilçedeki sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacına destek vermek için “Bayat Ekmek Toplama Kutusu” projesini hayata geçirdi.

Çayırova’da bayat ekmekler sokak hayvanlarına gidiyor

Çayırova Belediyesi, hayata geçirdiği “Bayat Ekmek Toplama Kutusu” projesiyle bayatlayan ekmekleri sokak hayvanlarına ulaştırıyor.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hem israfın önüne geçmek hem de ilçedeki sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacına destek vermek için “Bayat Ekmek Toplama Kutusu” projesini hayata geçirdi. Şehrin 38 noktasına yerleştirilen bayat ekmek kutularıyla ekmeklerin çöpe gitmesine engel olunuyor. Projenin başlaması ile bayat 6 ton ekmek toplanarak sokak hayvanlarına ulaştırıldı.
Proje ile ilgili bilgiler veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Kutulardan belirli günlerde topladığımız bayat ekmekleri ilçemizde sevimli can dostlarımız olan sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılıyoruz. Projemizin hayata geçtiği günden bu yana yaklaşık 6 ton bayat ekmek topladık. Vatandaşlarımızdan ricamız ekmeği çöpe atmasınlar. Atmak zorunda kalan vatandaşlarımız ise bayat ekmek kutularına ekmekten başka bir şey bırakmasın” dedi.

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