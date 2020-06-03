Çayırova’da çöp konteynerleri yerinde yıkanıyor

Çayırova Belediyesi, araç filosuna dahil ettiği çöp kamyonuyla konteynerlerini yerinde yıkayarak kötü koku oluşmasını önlüyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filosuna dahil ettiği kamyonla çöp konteynerlerinin yerinde yıkanarak, vatandaşları rahatsız edici kötü kokulara engel oluyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine alınan çöp toplama ve yıkama aracıyla konteynerler düzenli olarak yerinde yıkayan ekipler, konteynırların dibindeki tortuları kazıyarak ilaçlı suyla yıkamaya başladı. Çayırova genelindeki yaklaşık 3 bin 500 adet çöp konteynerlerini mahalle mahalle temizlenecek. Dipleri kazınarak tazyikli ilaçlı suyla yerinde yıkanan konteynerlerden kaynaklanan rahatsız edici koku böylece önlenmiş oluyor.

Konu ile ilgili konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Halkımızın sağlığı ve temiz bir çevre için tiziz çalışmalar yapıyoruz ve çözümler üretiyoruz. Yaşadığımız süreçte hijyenin önemi çok büyük. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesine dâhil ettiğimiz çöp kamyonu, konteynırı boşalttıktan sonra tazyikli suyla konteynırı yerinde dezenfekte ediyor. Halkımızın sağlığı için yenilikler ve çözümler üretmeye devam edeceğiz” dedi.