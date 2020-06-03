YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Çayırova’da çöp konteynerleri yerinde yıkanıyor

Çayırova’da çöp konteynerleri yerinde yıkanıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.06.2020 15:45 | Son Güncelleme

Çayırova Belediyesi, araç filosuna dahil ettiği çöp kamyonuyla konteynerlerini yerinde yıkayarak kötü koku oluşmasını önlüyor.Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filosuna dahil ettiği kamyonla çöp konteynerlerinin yerinde yıkanarak, vatandaşları rahatsız edici kötü kokulara engel oluyor.

Çayırova’da çöp konteynerleri yerinde yıkanıyor

Çayırova Belediyesi, araç filosuna dahil ettiği çöp kamyonuyla konteynerlerini yerinde yıkayarak kötü koku oluşmasını önlüyor.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filosuna dahil ettiği kamyonla çöp konteynerlerinin yerinde yıkanarak, vatandaşları rahatsız edici kötü kokulara engel oluyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine alınan çöp toplama ve yıkama aracıyla konteynerler düzenli olarak yerinde yıkayan ekipler, konteynırların dibindeki tortuları kazıyarak ilaçlı suyla yıkamaya başladı. Çayırova genelindeki yaklaşık 3 bin 500 adet çöp konteynerlerini mahalle mahalle temizlenecek. Dipleri kazınarak tazyikli ilaçlı suyla yerinde yıkanan konteynerlerden kaynaklanan rahatsız edici koku böylece önlenmiş oluyor.
Konu ile ilgili konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Halkımızın sağlığı ve temiz bir çevre için tiziz çalışmalar yapıyoruz ve çözümler üretiyoruz. Yaşadığımız süreçte hijyenin önemi çok büyük. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesine dâhil ettiğimiz çöp kamyonu, konteynırı boşalttıktan sonra tazyikli suyla konteynırı yerinde dezenfekte ediyor. Halkımızın sağlığı için yenilikler ve çözümler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Çayırova’da çöp konteynerleri yerinde yıkanıyor

Çayırova’da çöp konteynerleri yerinde yıkanıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

Kocaeli Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
03:28
Sabah
05:23
Öğle
13:03
İkindi
17:02
Akşam
20:34
Yatsı
22:20

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Yeni Sağlık Eczanesi
Darica
Beril Eczanesi
Basiskele
Eriş Eczanesi
Izmit
Demet Eczanesi
Korfez
Emel Eczanesi
Gebze
Dilgül Eczanesi
Gebze
Aydın Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Askıda Gıda zincirine 5 yeni market daha katıldı

Askıda Gıda zincirine 5 yeni market daha katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.