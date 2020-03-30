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Çayırova’da denetimler sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.03.2020 10:46 | Son Güncelleme

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri salgın hastalık virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri sıkı bir şekilde denetliyor.Korona virüs nedeni ile denetimlerine ara vermeden sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilgili bakanlıkların yayınladığı genelgelerde kapalı olması gereken işyerlerinin kurallara uyup uymadığını kontrol ediyor.

Çayırova’da denetimler sürüyor

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri salgın hastalık virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri sıkı bir şekilde denetliyor.
Korona virüs nedeni ile denetimlerine ara vermeden sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilgili bakanlıkların yayınladığı genelgelerde kapalı olması gereken işyerlerinin kurallara uyup uymadığını kontrol ediyor. Kocaeli Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü ve Vergi Dairesi personellerinin de bulunduğu denetimde başta fiyat artışı olmak üzere gramaj, hijyen, ürünlerin son kullanma tarihleri ve diğer yönetmeliklerle ilgili de denetimler gerçekleştirildi.

Çayırova’da denetimler sürüyor

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Öğle
13:10
İkindi
16:42
Akşam
19:30
Yatsı
20:51

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Eriş Eczanesi
Izmit
Günay Eczanesi
Gebze
Seyhan Eczanesi
Izmit
Gülten Eczanesi
Golcuk
Hilal Eczanesi
Cayirova
Alkan Eczanesi
Kandira
Çağlar Eczanesi
Darica
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