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Çayırova’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.03.2020 16:43 | Son Güncelleme

Çayırova Belediyesi korona virüse karşı dezenfekte çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.Virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla ilçede birçok noktada çalışmalarını tamamlayan Çayırova Belediyesi, halka açık alanların başında gelen kamu kurumlarında dezenfekte uygulamasına devam ediyor.

Çayırova Belediyesi korona virüse karşı dezenfekte çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla ilçede birçok noktada çalışmalarını tamamlayan Çayırova Belediyesi, halka açık alanların başında gelen kamu kurumlarında dezenfekte uygulamasına devam ediyor. İlk olarak otobüs duraklarıyla başlayan çalışmada camiler, cem evi, parklar, belediye, kaymakamlık gibi kamu binalarının yanı sıra aile sağlık merkezlerinde de dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ara vermeden devam ettiği uygulamada trafik eğitim parkı, sevgi çocuk evleri, mezarlıklar müdürlüğü ve semt polikliniğinin de dezenfektesini tamamladı.Çalışmalar kapsamında da vatandaşların yoğun ve toplu olarak kullandığı derneklerde de dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdi.

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