YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Çayırova’da engelli merkezi inşa ediliyor

Çayırova’da engelli merkezi inşa ediliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.09.2020 11:32 | Son Güncelleme

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, söz verdiği engelli merkezi projesine en kısa sürede başlayacaklarının müjdesini verdi.Çayırova Belediyesi, ilçede ikamet eden engelli vatandaşların kullandığı akülü tekerlekli sandalyelerin bakımını yapıp, akülerini yeniledi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, söz verdiği engelli merkezi projesine en kısa sürede başlayacaklarının müjdesini verdi.
Çayırova Belediyesi, ilçede ikamet eden engelli vatandaşların kullandığı akülü tekerlekli sandalyelerin bakımını yapıp, akülerini yeniledi. Engelli vatandaşların ve ailelerinin katılımı ile belediye önünde düzenlenen programda, vatandaşlara yeni aküleri teslim edildi. Programa, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin yanı sıra, başkan yardımcıları, birim müdürlerinin de katıldı.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, engelli koordinasyon merkeziyle, ilçede engelli vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Çayırova’da 4 bine yakın engelli vatandaşın bulunduğunu kaydeden Başkan Çiftçi, “Engelli kardeşlerimizden gelen talep doğrultusunda akülü tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımını yaptığımız kardeşlerimizin akülerini de yeniledik” dedi.
Belediye bünyesinde hizmet veren Engelli Koordinasyon Merkezi’nin 7 personel ve 4 araçla engelli vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet verdiğini kaydeden Başkan Çitçi, “Akülü araç, mekanizmalı hasta yatağı, medikal sarf malzeme ve hastane ulaşımı hizmeti verdikleri engelli vatandaşlarımızın her daim yanındayız ve hizmetindeyiz” diye konuştu.
Engellilerin kendileri için çok özel olduğunu belirten Başkan Çiftçi, göreve gelir gelmez önem ve öncelik verdikleri engelli merkezi projesinin çizimine başladıklarını ve en kısa sürede yapımına başlayacaklarını, projeyi tamamladıklarında ilçede yaşayan engelli vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayacağı önemli bir hizmeti hayata geçireceklerini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Biga’da çeltik hasadı yapıldı
Biga’da çeltik hasadı yapıldı
Kadıköy’de havai fişek kullanımı yasaklandı
Kadıköy’de havai fişek kullanımı yasaklandı
Devrekani hayvan pazarı 2 hafta kapatıldı
Devrekani hayvan pazarı 2 hafta kapatıldı
Milas’ta yeni hastane hizmete başladı
Milas’ta yeni hastane hizmete başladı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
10 gün içerisinde ikinci kez yandı
10 gün içerisinde ikinci kez yandı

Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Eylül Salı

İmsak
05:00
Sabah
06:27
Öğle
13:03
İkindi
16:38
Akşam
19:29
Yatsı
20:51

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Petek Eczanesi
Gebze
Fatih Eczanesi
Izmit
Dilek Eczanesi
Golcuk
Meral Eczanesi
Karamursel
Merve Eczanesi
Izmit
Mine Eczanesi
Darica
Nilüfer Eczanesi
Gebze
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
Altın Portakal’da tarihi buluşma
Altın Portakal’da tarihi buluşma
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.