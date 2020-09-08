Çayırova’da engelli merkezi inşa ediliyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, söz verdiği engelli merkezi projesine en kısa sürede başlayacaklarının müjdesini verdi.

Çayırova Belediyesi, ilçede ikamet eden engelli vatandaşların kullandığı akülü tekerlekli sandalyelerin bakımını yapıp, akülerini yeniledi. Engelli vatandaşların ve ailelerinin katılımı ile belediye önünde düzenlenen programda, vatandaşlara yeni aküleri teslim edildi. Programa, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin yanı sıra, başkan yardımcıları, birim müdürlerinin de katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, engelli koordinasyon merkeziyle, ilçede engelli vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Çayırova’da 4 bine yakın engelli vatandaşın bulunduğunu kaydeden Başkan Çiftçi, “Engelli kardeşlerimizden gelen talep doğrultusunda akülü tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımını yaptığımız kardeşlerimizin akülerini de yeniledik” dedi.

Belediye bünyesinde hizmet veren Engelli Koordinasyon Merkezi’nin 7 personel ve 4 araçla engelli vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet verdiğini kaydeden Başkan Çitçi, “Akülü araç, mekanizmalı hasta yatağı, medikal sarf malzeme ve hastane ulaşımı hizmeti verdikleri engelli vatandaşlarımızın her daim yanındayız ve hizmetindeyiz” diye konuştu.

Engellilerin kendileri için çok özel olduğunu belirten Başkan Çiftçi, göreve gelir gelmez önem ve öncelik verdikleri engelli merkezi projesinin çizimine başladıklarını ve en kısa sürede yapımına başlayacaklarını, projeyi tamamladıklarında ilçede yaşayan engelli vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayacağı önemli bir hizmeti hayata geçireceklerini ifade etti.

